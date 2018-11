Soudan: Partenariat pour des opérations à cœur ouvert

Le ministre de la défense a salué cette coopération conjointe et a remercié les frères dans le Royaume d'Arabie saoudite, l'équipe conjointe dirigée par le Dr Abdullah Ashmiq spécialiste de chirurgie à cœur ouvert et les chirurgiens soudanais et saoudiens.

Le ministre de la défense, Awad Mohammed Ahmed Bin Auf a inauguré, dimanche à l'hôpital spécialisé Alia Omdurman le projet de partenariat entre l'autorité générale pour les secours, les soins et le développement et l'hôpital spécialisé Alia pour mener des opérations à cœur ouvert.

