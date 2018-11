Tunisie: 129 personnes porteuses de handicap seront recrutées

Tous les documents et les conditions d'inscription à ce concours seront publiés sur les sites officiels du ministère des Affaires sociales et de l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant.

En effet, les deux articles stipulent de réserver un taux de 1% au moins des recrutements annuels dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées à cette catégorie.

Ce concours s'inscrit dans le cadre de l'application des articles 29 et 30 de la loi d'orientation n°23 DE 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, explique la même source.

Les candidats sont appelés à s'inscrire avant le 30 novembre courant, indique le ministère dans un communiqué publié vendredi, précisant que 123 postes et 6 postes sont à pourvoir respectivement dans les établissements publics et les structures ministérielles.

