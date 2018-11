Tunisie: Que le bal commence !

Sous le haut patronage de M. Youssef Chahed, chef du gouvernement, et en présence de M. Mohamed Ennaceur, président de l'Assemblée des représentants du peuple, de M. Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, de plusieurs ministres, membres de l'ARP et chef de missions diplomatiques accrédités en Tunisie, que l'ouverture samedi 3 novembre des Journées cinématographiques de Carthage à la Cité de la culture s'est déroulée sous les lumières des projecteurs et devant d'innombrables caméras toutes braquées sur les stars de l'écran venues célébrer le cinéma dans toute sa splendeur et exubérance.

La Cité de la culture a ouvert, à cette occasion, son immense et merveilleux espace pour accueillir les invités des JCC 2018 en leur déroulant le fabuleux tapis rouge en signe de révérence au 7e art et de déférence aux fabricants de films, entre scénaristes, producteurs, réalisateurs, acteurs et actrices, et autres intervenants dans la genèse des œuvres cinématographiques.

De l'entrée principale de la cité, en passant par le hall central, la place des Théâtres, jusqu'au Théâtre de l'opéra, c'est le cinéma qui était roi au royaume de la culture. Des moments forts, pleins de vie et de désirs, qui rallument la flamme des pionniers de cette manifestation née il y a plus de 52 ans.

Sur la superbe scène du Théâtre de l'opéra, ce fut à la danse d'ouvrir la fête avec un spectacle chorégraphique exécuté par l'actrice et chorégraphe Sondes Belhassen qui, par les métaphores du corps en mouvement, a dessiné un Tanit, l'emblème mythique des JCC.