Algérie: Un terroriste arrêté et reddition de 10 autres durant le mois d'octobre (bilan)

- Un terroriste a été arrêté, dix (10) autres se sont rendus aux autorités militaires et 34 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés durant le mois d'octobre dernier, selon le bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire (ANP) pour cette période.

Durant cette période, les unités de l'ANP ont également découvert et détruit 42 casemates et un atelier de fabrication d'explosifs et saisi une importante quantité d'armes et de munitions.

Elles ont récupéré, entre autres, une (1) mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, un (01) fusil mitrailleur (FM), dix-huit (18) fusils Kalachnikov, onze (11) fusils Semenov, six (6) roquettes RPG-7, un (1) fusil à répétition, 8.768 balles de différents calibres outre la découverte et la destruction de 3,5 quintaux de produits chimiques pour la confection d'explosifs et de 2,95 kg de TNT.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les éléments de l'ANP ont, durant la même période, arrêté 60 narcotrafiquants et saisi 17 quintaux de kif traité et 62.843 comprimés psychotropes.

Ils ont aussi arrêté 106 contrebandiers et déjoué une tentative de contrebande de 120.427 litres de carburant et saisi 78,53 tonnes de denrées alimentaires et interpellé 239 orpailleurs et saisi 232 groupes électrogènes, 182 marteaux piqueurs, 79 détecteurs de métaux, 175 véhicules de différents types et plus de 200 quintaux de tabac.

Concernant la lutte contre l'immigration clandestine, l'ANP a arrêté, durant le mois d'octobre dernier, 592 immigrés clandestins de différentes nationalités et déjoué une tentative d'immigration clandestine de 544 personnes.

"Ces résultats traduisent la volonté de l'ANP à éradiquer le fléau du terrorisme et à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes", souligne la même source.