Algérie: La loi sur les hydrocarbures sera prête d'ici août 2019

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi effectuera lundi une visite de travail au Japon à la… Plus »

Le ministre a procédé, lors de sa visite dans la wilaya, à l'inauguration et la mise en service du projet de raccordement de 100 foyers au réseau du gaz de ville au village de Thenia au chef-lieu de wilaya, ainsi qu'au lancement au même village du projet de raccordement de 58 autres foyers et l'inauguration d'un centre d'équipement des véhicules en Sirghaz.

L'exploration en mer devra renforcer l'économie nationale et augmenter les réserves d'hydrocarbures et la capacité de production pour faire face à la demande étrangère à travers des contrats signés avec des partenaires, a-t-il affirmé.

Il est attendu aussi le lancement prochain des travaux de réalisation d'une raffinerie à Hassi Messaoud d'une capacité de 5 millions tonnes par an. Ces projets devront réaliser l'autosuffisance en carburant et l'exportation de 5 millions de tonnes de carburant par an vers l'Afrique en 2022, a souligné M Guitouni.

Dans une déclaration à l'APS en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que cette loi comportera plusieurs points préservant les intérêts du pays dont le partenariat gagnant-gagnant et le partage des risques entre Sonatrach et les partenaires.

