Algérie: La modernisation de l'Administration algérienne saluée par la presse allemande

Berlin — Les réformes introduites, par le Gouvernement Algérien, pour améliorer le service public et rapprocher davantage l'Administration du citoyen, ont été salués par le magazine allemand spécialisé, "Business & Diplomacy", dans sa dernière édition.

La publication, très prisée dans les milieux d'affaires et diplomatiques en Allemagne, a consacré un article au projet de modernisation des services publics administratifs en Algérie, qu'elle n'a pas manqué de qualifier de "prestigieux", eu égard aux moyens importants affectés par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire à sa mise en oeuvre.

La dotation du citoyen de documents d'identité biométrique (carte nationale, passeport, permis de conduire et prochainement, carte d'immatriculation de véhicule) sécurisés et à la pointe de la technologie, est un bond remarquable, estime le magazine allemand, dans la politique engagée par les autorités publiques pour lutter contre la fraude et autres crimes et activités terroristes.

Le projet en question, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Intérieur et la firme allemande, Muhlbauer, a permis, depuis son lancement en 2015, la mise en place de deux (02) Centres de traitement de données biométriques personnalisées à Alger et Laghouat, équipés de moyens ultra-modernes.

La collaboration étroite entre les deux partenaires, algérien et allemand, a également favorisé, selon l'article de "Business & diplomacy", le développement de systèmes de sécurité et de personnalisation, faisant de la carte d'identité nationale biométrique l'une des plus fiables dans le monde actuellement, note le magazine.

Le volet de la formation a été privilégié dans ce partenariat algéro-allemand.

Le projet a, en effet, permis jusqu'à présent, précise la publication allemande, la formation de 550 ingénieurs et techniciens algériens, aussi bien au niveau des sites de la compagnie Muhlbauer en Bavière qu'en Algérie, sur les nouvelles techniques et autres procédés de sécurisation des documents biométriques et électroniques d'identité.

Plus de six (06) millions de Cartes d'identité biométriques ont déjà été produites, alors que cinq (05) millions de permis de conduire et de Carte d'immatriculation de véhicules le seront annuellement au sein de la nouvelle unité de production de cartes à puces entrée en service en avril 2017, relève le périodique allemand.