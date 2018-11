Afrique de l'Ouest: L'adhésion du Maroc à la Cédéao doit être basée sur des "critères de convergence"

Les acteurs du secteur des assurances sont priés de prendre en compte les secteurs agricole et informel qui… Plus »

Le Maroc, un pays d'Afrique du Nord, a fait part de son désir d'intégrer la Cédéao, une perspective saluée par certains experts et dirigeants ouest-africaines, mais non désirée par d'autres.

"Quand on parle d'intégration, c'est que les uns et les autres en tirent profit. Mais s'il n'existe pas un minimum de critères de convergence entre les Etats, il peut y a avoir des effets entraînant des crises majeures pour les économies faibles", prévient Idrissa Yaya Diandy.

"La création d'une zone économique suppose l'existence d'un certain nombre de préalables et de facilités des Etats membres. S'il y a trop de disparités entre les adhérents, il peut y avoir des effets non désirés", avertit M. Diandy.

