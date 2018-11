Ile Maurice: Commission drogue - Me Shameer Hussenbacus remporte une petite victoire

L'avocat avait également été questionné sur l'achat d'un terrain à Bassin pour la somme de Rs 5,7 millions. «Je vais produire des preuves. La Commission d'enquête sur la drogue dit que j'ai acheté un terrain à Bassin pour la somme de Rs 5,7 millions. C'est faux, faux, faux ! Le terrain a coûté Rs 2,2 millions», avait déclaré Me Shameer Hussenbocus. Il a ajouté que «dans le rapport, il est aussi mentionné que j'ai passé Rs 5,7 millions hors de la vue du notaire. Mais dans le contrat c'est écrit que ce dernier était bel et bien présent».

Me Shameer Hussenbocus avait été interrogé par Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs sur les nombreux appels qu'il aurait effectués à des prisonniers, dont Gérald Prosper, de janvier 2015 à 2016. Il avait également effectué des «unsolicited visits» aux détenus, même s'ils n'étaient pas forcément les «well-known traffickers». Devant la Commission, le principal concerné avait soutenu qu'il n'avait jamais effectué de telles visites. «Il est probable que les proches m'avaient contacté», avait-t-il soutenu.

