Ile Maurice: Coromandel - Ivre, il agresse un policier

Selon le policier, l'homme l'a saisi par le collet et lui a asséné un coup de poing à la poitrine. Il a alors appelé du renfort pour procéder à l'arrestation du suspect. Ce dernier a essayé de faire de la résistance. Une fois au poste de police de La Tour Koenig, et ce, malgré les avertissements du constable, Danilo Bosquet n'a pas changé d'attitude. Il a continué à insulter les policiers. Trois charges provisoires, notamment «assaulting police», «rogue and vagabond» et «consuming liquor in public» ont été retenues contre lui.

Utiliser un langage vulgaire à l'encontre des policiers est une mauvaise idée. Et Danilo Bosquet l'a appris à ses dépens hier, dimanche 4 novembre. Il a été arrêté à Coromandel lorsqu'il a insulté et agressé un officier de police qui était en fonction.

