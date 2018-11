Ile Maurice: Rivière-du-Rempart - Trente bougies pour le business familial Utchanah Home Pro

Au tout début, ils étaient à trois frères. Utchanah Home Pro, situé sur la route principale de Rivière-du-Rempart, ouvre ses portes en 1988. Trente ans après, le succès de ce business familial ne se dément pas.

Ram Utchanah est désormais seul aux commandes, ses frères étant passés à autre chose. Ce sont ses enfants qui reprendront le flambeau, confie-t-il. «Ils nous aident énormément dans ce business, de même que ma femme Anisha.» Il n'oublie pas non plus la contribution de son père. «Mon père a toujours été présent pour nous épauler, pour que nous puissions faire avancer le projet, surtout d'un point de vue financier.»

Ram Utchanah explique que dès le départ, le magasin est aménagé en showroom en raison de la forte demande pour les appareils électroménagers. En 1995, un nouveau showroom de carreaux céramiques et d'articles sanitaires est aménagé à côté de celui abritant l'électroménager. En 2016, il a voulu agrandir son business. C'est ainsi qu'une succursale a ouvert ses portes à Goodlands. Et Ram Utchanah ne compte certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Il a pour projet d'agrandir le magasin de Rivière-du-Rempart.

Utchanah Home Pro s'appuie sur différents fournisseurs étrangers. Ram Utchanah importe des carreaux céramiques et des articles sanitaires d'Afrique du Sud, de Turquie, du Brésil, d'Espagne et de la Thaïlande, ainsi que des meubles de Chine et de la Malaisie. Une stratégie payante, au vu de la fidélité de la clientèle, malgré la concurrence d'autres magasins d'électroménagers qui ont ouvert leurs portes dans le Nord. «Nou inn sirmont tousala. Zordi nou éna bann klian ki sorti dépwi bien lwin», se réjouit Ram Utchanah.

Outre les clients, il tient à souligner le travail acharné et le soutien de son personnel grâce auxquels le business a pu se développer. «Je me rappelle qu'on a commencé avec un personnel de 12. Aujourd'hui, nous en comptons 60, dont 12 venant de l'Inde.»

Remises et promotions

Pour remercier ses clients de leur fidélité et le public en général, du 3 au 10 novembre, Utchanah Home Pro leur propose des animations particulières et des remises et autres promotions sur bon nombre d'articles électroménagers. Celles-ci sont valides tant à Rivière-du-Rempart qu'à Goodlands.