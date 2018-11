Algérie: Foot/Sélection algérienne - "Belmadi semble être le profil le plus adéquat"

- Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a estimé lundi que le profil du sélectionneur Djamel Belmadi "semble être le plus adéquat" pour diriger l'équipe nationale aux succès.

"Nous avons hérité d'une équipe nationale qui était dans une situation très difficile et il fallait du temps pour mettre les choses sur les bons rails. Aujourd'hui, nous avons trouvé Djamel Belmadi qui semble être le profil le plus adéquat pour notre sélection afin qu'il la reconstruise et la mène vers le chemin des victoires et des consécrations", a dit le président de l'instance fédérale sur les ondes de la radio Chaîne III.

Selon le patron de la FAF, Belmadi "a toutes les qualités" pour redresser la barre chez les "Verts" après une longue période d'hémorragie.

"Nous sommes heureux du choix de Belmadi et nous sommes persuadés qu'il va redresser la situation de la sélection nationale", a-t-il ajouté, l'air confiant.

Souvent critiqué sur ses choix des entraîneurs de l'équipe nationale et de la composante de la Direction technique nationale (DTN) de la FAF depuis son arrivée, Zetchi estime que la stabilité ne se mesurait pas au nombre de techniciens engagés.

"La stabilité ne se mesure pas par rapport à des choix que nous faisons. La stabilité se mesure par rapport au projet que nous essayons de mettre en place et dans lequel nous devons être tous rassemblés. Le projet que nous suivons au niveau de la FAF est le retour de la formation", a dit la même source.

Pour rappel, trois entraîneurs nationaux (Alcaraz, Madjer et Belmadi) ont été engagés pour diriger les "Verts" depuis l'arrivée de Zetchi il y a un peu plus d'un an et demi, sans oublier les quatre entraîneurs des sélections jeunes limogés et les trois DTN consommés.

"Changer un entraîneur en très peu de temps est une chose qui se passe partout dans le monde. Le meilleur exemple est celui du Real Madrid qui a changé son entraîneur et est en train de chercher un autre", a cité Zetchi.

Interrogé sur l'objectif assigné à Belmadi, le patron de la FAF a réaffirmé qu'il avait pour mission "de composter le ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations 2019" et d'"aller le plus loin possible dans ce rendez-vous continental".