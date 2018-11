Algérie: Algérie-Italie - Signature d'un contrat pour la réalisation d'un projet de GPL

Le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC) a examiné et approuvé dimanche dernier le… Plus »

Les prestations et fournitures de ce contrat EPC comprennent notamment les études d'ingénierie de détail, l'approvisionnement des équipements et matériels, la construction ainsi que les essais et mise en service.

Il permettra essentiellement le traitement du gaz associé produit au niveau du champ Nord Hassi-Messaoud afin d'augmenter la production GPL et du condensat stabilisé et d'améliorer la qualité du gaz.

Le projet sera situé au niveau du complexe industriel GPL- ZCINA se trouvant à six (6) kms de Hassi Messaoud et dont la capacité nominale de traitement de gaz est estimée à huit (8) millions de sm3/jour.

