Algérie: Réception de dédoublement de la RN Bordj Menail-Cap Djinet au 3ème trimestre 2019

Un autre dédoublement a été mis en exploitation sur la route "Ellouz", reliant les RN 24 et 5, sur six(6) km, en vue de fluidifier le trafic au niveau des entrées Est et Sud de la ville de Boumerdes, tout en évitant la route reliant Boumerdes à la RN5, en passant par Tidjelabine, théâtre d'encombrements monstres, ces dernières années, a fait savoir la même source.

Le parachèvement de cette voie double permettra de raccorder le littoral de Boumerdes à différentes routes nationales et de wilayas et, partant, "atténuer les encombrements enregistrés sur cette partie de la route, en saison estivale notamment", a-t-elle assuré.

Selon les études de ce projet, toujours en cours, il s'étend de la ville de Corso, au Nord, en passant par Boumerdes pour rallier Dellys, à l'Est, et de là, les frontières administratives de Tizi-Ouzou, a souligné la DTP.

Cet axe routier d'importance, traversé quotidiennement par au moins 20.000 véhicules, fait aussi jonction entre la RN24 (également appelée route du littoral), reliant la ville de Boumerdes à celle de Dellys, à l'Est et les frontières administratives de Tizi-Ouzou, a indiqué à l'APS Mme. Bouhafsa Naila.

