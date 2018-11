Cote d'Ivoire: Produits pharmaceutiques falsifiés - Une tendance à la hausse constatée

Les produits pharmaceutiques falsifiés qui représentent jusqu'à 30% du marché, affaiblissent les efforts déployés par les gouvernements, les sociétés pharmaceutiques et la société civile pour améliorer l'accès aux médicaments, a déploré l'Institut d'études de sécurité (Iss).

Ainsi, face à cette menace qui risque de compromettre la réduction des maladies transmissibles et non transmissibles, voire la santé de la population, le projet Enact (Enhancing Africa's Response to transnational organised crime), financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Institut d'études de sécurité (Iss) et Interpol, en association avec la Global Initiative against Transnational organized crime, organise le 13 novembre, le lancement de la note d'orientation sur la problématique des produits pharmaceutiques falsifiés.

Selon le coordonnateur de l'Observatoire sur le crime organisé pour l'Afrique de l'Ouest, Enact et Iss, William Assanvo, la note revient sur l'ampleur et les effets du problème et formule des recommandations sur les actions concernant la sensibilisation, la mesure, les aspects légaux, la chaîne d'approvisionnement et d'application de la loi.

Pour les acteurs de la pharmacie, si le continent veut progresser dans la réalisation de l'Odd3, le phénomène des médicaments falsifiés doit occuper une place prioritaire dans les agendas politiques. L'expérience acquise dans d'autres contextes laisse à penser qu'il serait possible d'obtenir des résultats positifs significatifs, indiquent résolument les acteurs.

Cet évènement réunira des représentants des pouvoirs publics, du secteur pharmaceutique, des forces de l'ordre et de la société civile et offrira une occasion de partager et d'échanger autour des conclusions de la note d'orientation et des recommandations sur les voies et moyens pour une action efficace contre le fléau que représentent les produits pharmaceutiques falsifiés.