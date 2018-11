Soudan: Début des réunions des Oulémas Musulmans en Turquie

Khartoum — - L'Assemblée Générale de l'Union Islamique Internationale des Oulémas Musulmans se tient à Istanbul, en Turquie, du 2 au 9 Novembre courant.

Le Prof. Mohamed Osman Saleh, Président de l'Association des Oulémas Soudanais, a déclaré que la participation du Soudan à ces réunions était due au rôle actif joué par l'Association des Oulémas Soudanais dans la Défense des Questions relatives à l'Islam et aux Musulmans, soulignant que les réunions de l'Union examinent de nombreuses Questions Concernant l'Islam et les Musulmans, les Défis Politiques, Economiques, Sociaux et Juridiques auxquels la Nation Islamique est confrontée, y compris l'Invasion du Golfe à l'Ere de la Mondialisation, l'Informatique, les Blocs Economiques de cette Epoque et d'autres Problèmes.

Dans une déclaration, il a dit que l'Union avait été créée en 2004 et était une Institution Indépendante pour tous les Oulémas Musulmans du Monde entier et qu'elle adoptait l'Approche de la Modération dans la Gestion des Affaires de la Nation Islamique, pour le bien de l'Islam et des Musulmans.

Il a ajouté que l'Union représente également des Minorités et des Groupes Islamiques Extérieurs du Monde Islamique et a exprimé l'Espoir que ces réunions déboucheront sur des Recommandations Efficaces qui renforceront la Position de la Nation Islamique parmi les Nations.