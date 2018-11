Soudan: Lancement de la Conférence sur l'économie islamique mardi à Khartoum

Khartoum — Les travaux de la quatrième Conférence internationale sur l'économie islamique sera lancée demain mardi à Khartoum sous le thème : « le rôle de l'économie islamique dans le développement des économies de l'Etat ».

Le recteur de l'Université du Saint Coran, qui organise la conférence, Dr Mahmoud Mahdi Sharif a déclaré à la SUNA que la conférence se continue pour deux jours avec la participation de 300 des savants et spécialistes du Soudan, de l'Egypte, de l'Irak, et de la Syrie, de la Jordanie, de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, de la Somalie et de la Turquie.

Il a indiqué que la conférence discutera de nombreux axes sur les valeurs de l'économie islamique, les systèmes et les législations économiques et financières dans l'Islam ainsi que les objectifs légitimes de l'intégration économique.

La conférence passera en revue les expérience d'un certain nombre d'institutions économiques et financières islamiques et les défis rencontrés par l'économie islamique ainsi que les relations économiques internationales dans l'Islam, selon Dr. Sharif.