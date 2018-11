Mali: De présumés jihadistes font leur loi dans la région de Banamba

Alors que le lancement du programme DDR (Désarmement, démobilisation et réinsertion) a lieu ce… Plus »

Les populations et élus locaux réclament plus de présence de l'Etat, plus de présence des forces de sécurité pour faire face à la situation.

Déjà, près de 2 000 élèves ne peuvent plus aller à l'école où les cours sont dispensés en français dans cette zone située non loin de la frontière mauritanienne. Des enseignants menacés par des présumés jihadistes ont de leur côté pris leurs jambes à leur cou pour rallier Bamako ou d'autres localités.

A moto, enturbannés et armés, les jeunes qui se sont présentés comme des jihadistes, fidèles au prédicateur radical Hamadoun Koufa, entendent désormais faire régner leur loi dans plusieurs localités, notamment à Toubacoro, Dondougou, Ingonado et Balala. Nous sommes là, à moins de 200 kilomètres à l'ouest de Bamako, une première.

Les jihadistes exigent l'application de la charia et l'enseignement religieux. Du coup, près de 2 000 élèves sont à la maison et ont, par peur, délaissé le chemin de l'école.

Inquiétude à moins de 200 km à l'ouest de Bamako, la capitale du Mali. Non loin de la localité de Banamba, de présumés jihadistes, proches du prédicateur radical Hamadoun Koufa, ont exigé et obtenu, au cours des dix derniers jours, la fermeture d'une vingtaine d'écoles dispensant les cours en français. C'est une première dans cette région.

