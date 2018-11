Afrique - La Mauritanie exclue de l'Agoa pour pratique d'esclavage

A partir du 1er janvier prochain, la Mauritanie ne bénéficiera plus des avantages commerciaux… Plus »

Cette action, a-t-il expliqué, est la preuve que l'administration Trump est déterminée à mettre un terme à l'esclavage moderne et à appliquer les dispositions relatives au travail dans les lois américaines et accords commerciaux. «Nous espérons que la Mauritanie travaillera avec nous pour éliminer le travail forcé et l'esclavage héréditaire afin que son éligibilité à l'Agoa soit rétablie à l'avenir », a souhaité C.J. Mahoney

Le décret signé par Donald Trump, publié le 5 novembre par le Bureau américain en charge du commerce, met en cause les pratiques de travail forcé et l'esclavage moderne.

Le président américain, Donald Trump, a informé le Congrès et le gouvernement de la Mauritanie qu'il mettait fin à l'admissibilité de leur pays aux avantages en matière de préférence commerciale en vertu de la Loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique (Agoa), à compter du 1er janvier 2019.

