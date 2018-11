Maroc: Baisse des coûts de dégradation de l'eau et des déchets en 2018

Elle a, par ailleurs, fait remarquer que le bilan dressé dans un contexte favorable témoigne d'un intérêt national à la question de l'environnement et d'une conscience collective auprès des différents acteurs, opérateurs économiques et de la société civile.

Dans ce sens, un Programme national de la qualité de l'air (PNAIr) a été mis en place par le ministère, les partenaires institutionnels et les autres acteurs, particulièrement la Fondation Mohammed VI pour l'Environnement, qui était à l'origine de la mise en place du premier programme, a-t-elle fait savoir, notant que le PNAIr est venu capitaliser le programme existant et poursuivre le chemin afin de généraliser le réseau de surveillance de la qualité de l'air.

Ces progrès ont été constatés selon les premiers résultats du Programme national d'assainissement liquide (PNA) et du Programme national des déchets ménagers (PNDM), souligne l'étude dont les résultats ont été relevés par la secrétaire d'État chargée du développement durable, Nezha El Ouafi, lors de la présentation du bilan de l'exercice 2018 et du plan d'action 2019, en marge de la discussion du budget du ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable à la Chambre des représentants, rapporte la MAP.

