Algérie: Salon "Hospitality & Food" - Forte participation algérienne pour explorer les opportunités de partenariat

Doha — L'Algérie mettra en exergue le produit national et explorera les opportunités de partenariat et d'investissement sur les marchés qataris et du Golfe à l'occasion du Salon international de l'agroalimentaire "Hospitality & Food" prévu à Doha (Qatar) du 6 au 8 novembre.

Invitée d'honneur de cette 4ème édition du salon, l'Algérie compte explorer les opportunités de partenariat et d'investissement sur le marché qatari classé parmi les marchés régionaux émergents dans la région du Golfe.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab se rendra, lundi à Doha, à la tête d'une importante délégation d'opérateurs économiques algériens représentant 31 entreprises économiques qui prennent part à ce salon.

Au Centre des expositions et des congrès de Doha (DECC), un stand d'une superficie de près de 600 M2 a été réservé aux opérateurs algériens activant essentiellement dans l'agroalimentaire et le secteur des services et du tourisme.

La Société algérienne des foires et exportations (Safex), qui parraine la première participation de l'Algérie à ce salon, veillera à mettre en exergue la qualité du produit algérien dans le domaine de l'agroalimentaire et des services auprès des opérateurs participants et des visiteurs.

Cette manifestation internationale réunira différents opérateurs dans le domaine de l'hôtellerie, des fournisseurs, des investisseurs et autres professionnels représentants plusieurs pays pour présenter les derniers produits et explorer les opportunités de partenariat et de coopération.

Lors de sa visite à Nouakchott (Mauritanie) le 23 octobre dernier pour superviser l'Exposition de la production algérienne, M. Djellab avait souligné que son secteur poursuivait le déploiement d'une nouvelle dynamique à travers diverses manifestations économiques à l'étranger.

Il a indiqué dans ce sens que cette nouvelle dynamique a permis à l'Algérie d'accéder à plusieurs marchés internationaux à l'instar de ceux de Washington, de Belgique et de Mauritanie.

Cette opération se poursuivra jusqu'à la fin de l'année en direction des marchés du Qatar, du Gabon, du Sénégal et de l'Egypte avant de clôturer cette manifestation à la fin de l'année par l'organisation d'une grande foire des produits algériens à Alger.

Pour rappel, un comité interministériel de programmation des manifestations économiques sur les plans africain et international a été installé en octobre dernier pour le suivi de ces manifestations et le soutien des opérateurs économiques à l'étranger.