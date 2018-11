Algérie: Le pays rapatriera tout migrant clandestin dont "la nationalité algérienne est établie"

Le roman maghrébin, concept et caractéristiques, a été au centre d'une rencontre… Plus »

"L'Algérie a signé des conventions datant de 25 ans, régissant le rapatriement d'Algériens catalogués +persona non grata+ dans d'autres pays. Ces conventions exigent que le cas de résidence illégale soit avéré et la nationalité algérienne établie", a poursuivi M. Ouyahia précisant que dans ce cas de figue "l'Algérie se doit de récupérer ses enfants".

Plus explicite, le Premier ministre a indiqué que "plus de 40.000 Algériens résident en Italie de façon légale et il y aurait moins de 900 en situations irrégulière".

Intervenant lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le Premier ministre italien Guiseppe Conte, M. Ouyahia a déclaré que "l'Algérie récupérera ses enfants (en situation irrégulière en Italie) dont la nationalité algérienne est établie, conformément au normes et principes du Droit international", précisant que "beaucoup de Maghrébins vont en Italie et se présentent comme étant Algériens".

