Algérie: Les exportations françaises vers l'Algérie ont diminuées de 8,6% au 1e semestre 2018

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia et le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, ont réaffirmé lundi…

Les importations françaises en provenance d'Algérie, poursuit-on, sont composées à 93,4 % d'hydrocarbures et produits dérivés, notamment pour le pétrole qui a représenté 55 % des importations françaises depuis l'Algérie, le gaz naturel 19 %, les produits du raffinage du pétrole 19 % et le gaz industriel 1 %.

"Ce qui s'explique à la fois par l'augmentation des prix mondiaux des céréales (l'indice FAO du prix des céréales a augmenté de 11 % par rapport aux six premiers mois de 2017) et par un effet de rattrapage grâce à un retour à une production française +normale+ après le choc de 2016 (la production exportée en volume a augmenté de 73%)", a-t-on ajouté.

Composées à plus de 95 % de produits pétroliers et gaziers ou de leurs dérivés, la valeur des importations françaises en provenance d'Algérie ont, par contre, évolué "proportionnellement" aux cours des hydrocarbures, a ajouté le Trésor public se basant sur les données des Douanes françaises.

