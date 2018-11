Algérie: Le ministre de la justice et garde des sceaux inaugure le nouveau siège de la cour d'Oran

- Le ministre de la justice et garde des sceaux, Tayeb Louh, a inauguré lundi le nouveau siège de la cour d'Oran, situé au quartier de l'USTO.

Dans une déclaration à la presse, en marge de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités civils et militaires et du corps judiciaire, le ministre a rappelé que le Président de la république, Abdelaziz Bouteflika, accorde un "intérêt particulier au secteur de la justice qui a fait l'objet de profondes réformes et bénéficié d'importantes réalisations".

Le nouveau siège de la cour d'Oran, dont la réalisation a nécessité un investissement de plus de 4,5 milliards DA, s'étend sur une surface de 25.000 m2 et se distingue par son architecture alliant les cachets moderne et arabo-musulman, selon un exposé présenté au ministre sur cette infrastructure.

M. Louh a estimé que la réalisation de cette cour intervient au titre du programme de développement décidé par le Président de la république pour la wilaya d'Oran, estimant que cette nouvelle infrastructure reflète le statut de la wilaya, son histoire et ses aspirations prometteuses en matière de développement.

Les données statistiques présentées lors d'un exposé, en marge de la cérémonie d'inauguration, indiquent que les activités de la cour d'Oran, depuis janvier au 31 octobre derniers, ont porté au niveau du pôle pénal spécialisé d'Oran sur des affaires liées aux stupéfiants (65%), au terrorisme (16%), aux atteintes aux systèmes de traitement automatique (13%), aux infractions à la législation des changes (5%) et enfin à la corruption (1%).