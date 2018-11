Algérie: 4 véhicules tout-terrain, 5 motocycles et divers autres matériaux saisis à In Guezzam (MDN)

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, dimanche à In Guezzem, quatre véhicules tout-terrain, cinq motocycles et divers autres matériaux, ainsi que trois tonnes de denrées alimentaires, indique, lundi, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi, le 4 novembre 2018 à In Guezzam/6Région militaire, quatre (4) véhicules tout-terrain, cinq (5) motocycles, des outils de détonation, onze (11) groupes électrogènes, sept (7) marteaux piqueurs, quatre (4) détecteurs de métaux et trois (3) tonnes de denrées alimentaires", précise la même source.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Oran/2e RM, Batna et Jijel/ 5e RM "neuf (9) individus en leur possession sept (7) fusils de chasse et un (1) fusil à pompe".

D'autres éléments appartenant au même corps de sécurité ont arrêté également à Sétif et Oum El Bouaghi/ 5e RM "trois (3) contrebandiers et saisi 12 quintaux de feuilles de tabac et (14.660) unités d'articles pyrotechniques", ajoute le communiqué du MDN.

A El Ghazaouet/2e RM, des garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de "(33) personnes à bord d'une embarcation pneumatique, alors que cinquante-huit (58) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset/6e RM".