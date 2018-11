Algérie: Ghardaïa rend un hommage au poète de la Révolution Moufdi Zakaria

Le roman maghrébin, concept et caractéristiques, a été au centre d'une rencontre… Plus »

Cette cérémonie de reconnaissance et d'hommage est marquée par une série de conférences sur la vie et le parcours révolutionnaire du poète, animées par des universitaires et chercheurs.

Outre son apport indéniable au champ poétique et au paysage intellectuel national, l'initiative se veut également une reconnaissance de son riche parcours révolutionnaire depuis l'Etoile nord-africaine et le Parti du peuple algérien (PPA) jusqu'à la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, selon les organisateurs.

Organisée par "Madjliss Abderrahmane El Kourti", instance suprême socioéconomique et culturelle de la communauté Ibadite, en collaboration avec la wilaya et l'université de Ghardaia ainsi que le bureau local de la fondation Moufdi Zakaria, cette manifestation a constitué une occasion pour rendre hommage à l'icône de la poésie révolutionnaire algérienne qui a consacré sa vie à la prise de conscience du peuple algérien pour la lutte contre le colonialisme.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.