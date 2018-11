Algérie: "Kobu Uri", comédie du Théâtre traditionnel japonais "Kyogen" s'invite à Alger

Le roman maghrébin, concept et caractéristiques, a été au centre d'une rencontre… Plus »

Art du rire, le Théâtre Kyogen, "créé il y a 650 ans", selon Tadashi Ogasawara, constitue avec les drames traditionnels représentés dans le "Théâtre du No", apparus bien après, un duo inséparable qui a donné lieu à un théâtre d'une grande richesse, désigné au Japon sous l'appellation générique de "Nôgaku", inscrit en 2008 sur la liste du patrimoine immatériel de l'Organisation internationale pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco).

Dans des accoutrements traditionnels (kimonos), le père et le fils, menant la trame dans une gestuelle lente avec deux éventails comme accessoires, ont séduit l'assistance qui s'est difficilement adaptée à la pièce au départ, avant de prendre du plaisir à la suivre par la suite, en présence du ministre de la Culture Azzeddine Mihoubi et de l'ambassadeur du Japon en Algérie, Kazuya Ogawa.

Embarrassé au départ, le vendeur de laminaires a fini par accepter, subissant les injonctions répétées de son "nouveau maître". Ne pouvant plus supporter, le jeune vendeur se sentant plus fort car en possession du sabre, se retournera contre son maître lui ordonnant de lui vendre ses algues en chantant, puis en dansant.

Dans le strict respect du texte et de la mise en scène originels, Tadashi Ogasawara, dans le rôle du "Daïmyo" et son fils Hiroaki, dans celui du jeune "vendeur de laminaires" (algues marines), vont, sur une scène nue et un éclairage standard, se donner la réplique dans des échanges directs, à la diction délibérément grotesque, entretenus dans la langue japonaise, avec un sous-titrage en français.

