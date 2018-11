Algérie: Enseignement coranique (2018-2019) - Plus de 100 000 élèves inscrits à Alger

Alger — Plus de 100 000 élèves ont été inscrits, au titre de la nouvelle année scolaire d'enseignement coranique (2018-2019), dans les 50 écoles coraniques d'Alger, a indiqué, lundi, le directeur des Affaires religieuses de la wilaya d'Alger, Zoheir Boudraa.

Dans une déclaration à l'APS, M. Boudraa a indiqué que plus de 100.000 élèves ont rejoint les 1000 classes coraniques que compte la capitale, et ce dans les différents niveaux d'enseignement du coran, préscolaire (l'apprentissage du Coran pour les jeunes enfants), classes pédagogiques (deuxième cycle), et classes d'alphabétisation dans le but de diffuser les véritables valeurs de modération en Islam.

A ce titre, plus de 45.000 élèves ont été inscrits dans les classes du préscolaire au titre de cette nouvelle année contre 40 000 l'année dernière, a fait savoir M. Boudraa, relevant que ce cycle enregistre une grande affluence eu égard des "bons résultats obtenus, d'où l'impératif de redoubler d'efforts pour renforcer le nombre de places en faveur des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de scolarisation".

Le deuxième cycle compte plus de 20.000 élèves inscrits, en sus de 25 000 adultes, contre près de 8 000 élèves pour les classes d'alphabétisation, a poursuivi le même responsable.

Il a affirmé, en outre, que la wilaya d'Alger s'est renforcée, en cette nouvelle année d'enseignement coranique, par 40 classes avec l'ouverture de nouvelles écoles d'une capacité d'accueil de plus 1200 élèves, réparties à travers l'école Garidi de Kouba (200 élèves), Salmane El Farissi de Bab Ezzouar (600 élèves), la Mosquée Errahma des Eucalyptus (400 élèves), lesquelles ont assuré des places pédagogiques pour les classes préscolaires.

Six projets d'écoles coraniques sont en cours de réalisation dans les communes d'Hussein Dey, Bachdjerrah, Birtouta, les Eucalyptus, Draria et Zeralda, a fait savoir le responsable, précisant que le taux d'avancement de leurs travaux oscille entre 20% et 80% et que leur équipement est pris en charge par la wilaya avec la contribution de citoyens.

Le nombre des écoles coraniques, avec internat, s'élève à huit écoles accueillant près de 1.000 élèves dont des étudiants étrangers, venus notamment de Mauritanie et du Sahara Occidental.

Les écoles coraniques d'Alger sont encadrées par 2.000 enseignants, majoritairement des fonctionnaires de la direction ainsi que des enseignants titulaires, bénévoles ou des contractuels dans le cadre des contrats d'emploi de jeunes.

Outre l'enseignement du Coran et des cours d'alphabétisation, les écoles coraniques dispensent des cours de soutien scolaire au profit d'élèves de classes d'examen (primaire, moyen et secondaire) supervisés par des enseignants et des étudiants universitaires bénévoles, selon M. Boudraa qui indique que ces classes prennent également en charge des élèves aux besoins spécifiques.

Dans le cadre de la nouvelle année de l'enseignement coranique, 45.000 exemplaires du programme relatif aux classes du préscolaire ont été publiés avec le concours de la wilaya, en attendant la publication prochaine du programme unifié du ministère de tutelle, a-t-il précisé.

La wilaya d'Alger a débloqué un budget de 17 milliards de centimes en 2018 pour restaurer les mosquées et classes coraniques dans la capitale, a fait savoir M. Boudraa.

Par ailleurs, un riche programme comprenant des conférences animées par des imams a été élaboré en direction des jeunes de 13 circonscriptions d'Alger à l'effet de sensibiliser et informer cette catégorie pour lutter contre la pensée extrémiste et les fléaux sociaux à l'instar de la drogue.