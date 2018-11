Soudan: Le ministère des Affaires étrangères lance la transition de la paperasse à l'électronique

Le ministre d'État et directeur général de l'unité de mise en œuvre des… Plus »

"Malgré les progrès réalisés dans le cadre de la technologie et de l'informatisation au ministère des Affaires étrangères, nous pensons que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre notre objectif et d'être à la pointe des pays qui utilisent la technologie moderne dans ses activités diplomatiques.

où la « Diplomatie numérique »Ministère diplomatique des Affaires étrangères" utilisait depuis longtemps la technologie moderne dans ses diverses activités. Il a mis en place un département informatique et de communication moderne depuis la fin des années 90 et est ensuite devenu un centre d'information et de communication de premier plan.

Le ministre du Conseil des Ministres Ahmed Saad Omar s'est exprimé au nom du Premier ministre , se félicitant de la mise en œuvre de la réforme de l'Etat a l'action électronique, signalant que le ministère des Affaires étrangères est le premier ministère à appliquer les directives du président de la République mis en vigueur par le premier ministre national, appelant tous les ministères et unités à se diriger à l'action électronique et au lieu de paperasse.

Khartoum — Le Premier ministre national Mutaz Mosa a assisté lundi au ministère des Affaires étrangères la cérémonie d'inauguration de la transition de la paperasse à l'électronique dans le ministère en présence d'un certain nombre de ministres et de responsables.

