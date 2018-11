Mali: Centenaire de la Grande Guerre - A Reims, un monument en mémoire de l'Armée noire

Inquiétude à moins de 200 km à l'ouest de Bamako, la capitale du Mali. Non loin de la… Plus »

Et quand il est inauguré en 1924, on est vraiment sur une manifestation d'une très grande ampleur avec des troupes, des milliers de personnes qui sont présentes, des célébrations historiques. Il y a vraiment un vrai engouement derrière ce monument.

Ce sont 15 000 tirailleurs sénégalais qui vont combattre ici à Reims, avec des pertes importantes. Et on peut dire que Reims a été un petit peu l'apogée de leur implication dans le premier conflit mondial. C'est là vraiment qu'ils vont être déterminants pour la défense du sol français.

En l'inaugurant aujourd'hui, les présidents Macron et Keïta soulignent les liens historiques entre la France et le Mali ; la majorité des tirailleurs dits Sénégalais étaient en réalité originaires du Mali actuel. Il y a toutefois fort à parier que les deux hommes aborderont, lors de leurs entretiens privés, des sujets d'une actualité plus brûlante.

Une reconnaissance éphémère puisque vingt ans plus tard, en pleine Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie s'est empressée de détruire ce monument qui représentait tout ce qu'elle abhorrait. Ce n'est qu'en 2013 qu'une copie de l'œuvre originale sera réalisée et installée dans le parc de Champagne.

Les présidents de France et du Mali doivent inaugurer ce mardi 6 novembre à Reims, dans l'est de la France, un monument à l'Armée noire.

