Cote d'Ivoire: Adayé Kessié 2018 - « Endeuiller une famille à cause des élections, c'est causer le deuil à sa propre famille, à son propre royaume »

Je voudrais vous inviter à garder jalousement ces valeurs, à ne jamais ouvrir les portes de notre Royaume à la discorde, au désordre, à la violence et à tout ce qui peut mettre en péril la paix et la cohésion sociale. » a-t-il souligné.

En effet, Monsieur le Vice-président, il existe entre le peuple Brong et le Président Alassane Ouattara, un pacte d'amour et de confiance. Le peuple Brong est un peuple de paix et le Président Alassane Ouattara est également un homme de paix, un disciple du Président Félix Houphouët-Boigny. » a-t-il indiqué.

La troisième édition du festival culturel « Adayé Kessié », marquant la fin des fêtes de l'igname dans le royaume Bron a été lancée le samedi 3 novembre à Tabagne dans la région du Gontougo en présence du vice-président de la République Daniel Kablan Duncan, et de membres du gouvernement, dont le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobenan Kouassi Adjoumani, fils de la région.

