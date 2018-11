Tunisie: Jaziri retrouve le Top 50...

Après son extraordinaire participation à Moscou, où elle a atteint la finale et raté de peu le titre, Ons Jabeur a pu réaliser un bond remarquable au classement WTA. Elle a ainsi progressé pour passer à la 62e place. Un classement qu'elle conserve pour cette semaine, en attendant les derniers tournois de novembre et de la saison 2018 pour voir si elle pourra encore avancer. Actuellement, elle a 943 points pour 26 tournois joués.

Avec une égalité entre nombre de victoires et nombre de défaites (23), Jaziri ne devrait pas descendre sous la barre du top 50 d'ici fin novembre. Pour lui, c'est une énorme satisfaction dans une saison où il a pu battre un top 5, Zverev, à «China Open». En janvier, Malek Jaziri va avoir 35 ans et ne devra pas perdre de son enthousiasme. Il devra alors soigner sa condition athlétique pour rester au top de sa forme.

