Tunisie: Une performance à valoriser

Quand ça va mal, il y a toujours un joueur qui fait la différence. Contre la JSK, c'est le gardien de but Khemaïes Thamri qui s'est érigé en rempart pour sauver ses filets d'au moins deux goals devant Laâouichi et Salhi. C'est le propre des grandes équipes, a-t-on toujours dit. Et même dominés, les camarades de Bilel Saïdani sont restés dangereux en permanence.

En effet, Wattara et Ounalli, voire Cissé, sont les atouts maîtres en phase de relance et à l'approche des bois gardés par Frioui. De plus il n'est pas difficile de trouver des solutions de rechange. Le CAB cherche à faire le spectacle et à gagner. Face aux Kairouanais, même dominé, il n'a pas fermé le jeu. La preuve est que les changements effectuées ont été poste par poste. Mieux, puisque Youssofa a pris la place de Darragi, un milieu offensif contre un autre plutôt défensif, alors que Ben Choug a relayé Habbassi. Un coaching qui donne toujours la possibilité aux Cabistes de tenir en respect l'adversaire et de ne pas lui offrir l'opportunité de se hasarder devant, sans risque. La JSK a jeté toutes ses armes dans le camp cabiste en fin de match, mais c'est Wattara qui a failli ajouter un 2e but pour le CAB n'eût été cette parade de Frioui, détournant le ballon en corner (90'). Les locaux n'ont pas réussi un bon match parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes non plus.

Un CAB militant...

La critique est aisée ! Quand on sait que les Bizertins sont en vadrouille en permanence, on comprend plus aisément cette irrégularité dans la qualité du jeu. C'est déjà un miracle que de voir le CAB classé 2e. Les repères sont à chaque fois faussés par le changement des lieux. Le stade municipal d'El Alia est trop exigu pour un club qui se veut grand.

Alors vivement le terrain du stade 15-Ocobtre parce que trop c'est trop! Si deux ans presque pour des travaux d'engazonnement ne suffisent pas, c'est qu'il y a anguille sous roche...

Tout compte fait, le CAB a fait l'essentiel. Ce genre de match, dans des conditions climatiques exécrables et sur une pelouse aussi catastrophique, se gagne tout simplement. Il n'y a pas à épiloguer longtemps là-dessus.