Maroc: Report du tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF 2019

En référence aux règlements de la Coupe de la Confédération, aucune association ne pourra engager plus de deux équipes dans la compétition, précise le communiqué, notant qu'au cas où le détenteur du titre est en même temps engagé en tant que champion de la Coupe locale ou troisième du Championnat national, il sera engagé avec un seul autre représentant de son pays et ne sera pas remplacé par un troisième club.

Suite à la réunion du Comité d'organisation des Interclubs à Rabat samedi 3 novembre, et en raison de la spécificité de cette saison transitoire à cause des changements de dates des Interclubs de la Confédération africaine de football, le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF 2019 a été reporté, indique un communiqué de la Confédération publié dimanche sur son portail.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.