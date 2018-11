Maroc: Participation distinguée de l'OCP à la Foire internationale de commerce d'Addis-Abeba

Le Groupe OCP a marqué sa participation à la 11ème édition de la Foire internationale de commerce d'Ethiopie, qui s'est tenue du 1 au 5 novembre à Addis-Abeba, par une présence distinguée à travers un grand stand au pavillon principal de l'exposition.

Le stand de l'OCP à cette foire internationale qui a regroupé plus de 230 entreprises nationales et internationales, reflétait l'importance qu'accorde le groupe marocain au soutien de l'agriculture éthiopienne à travers des programmes et actions diversifiés.

Des opérateurs économiques et responsables éthiopiens et étrangers, particulièrement de l'Afrique de l'Est, ont visité le stand du Groupe OCP et suivi des explications sur les actions du groupe et ses performances au niveau des cinq continents, rapporte la MAP.

Le Groupe OCP, rappelle-t-on, accorde une grande importance au développement du marché éthiopien. En témoigne le partenariat de plus de 2,4 milliards de dollars qui a été conclu en 2016 portant sur la construction d'une usine de production d'engrais.

Basée dans la région de Dire Dawa, cette unité, aux standards internationaux, assurera une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'intrants par an. Cela permettra au pays d'assurer son autosuffisance en engrais tout en créant des opportunités d'exportation. A cela doit s'ajouter un investissement supplémentaire de 1,3 milliard de dollars, qui permettra à la plateforme d'atteindre 3,8 millions de tonnes par an et de couvrir ainsi l'ensemble des besoins en engrais des agriculteurs du pays, qui compte 100 millions d'habitants, lit-on dans un document de la Fondation OCP.

En juin dernier, la Fondation avait lancé une Caravane agricole qui a concerné 4 régions de l'Ethiopie afin de compléter la carte de fertilité des sols éthiopiens.

Cette Caravane vise à renforcer les capacités techniques et scientifiques des petits fermiers et des cadres agronomes du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage éthiopien, en matière de bonnes pratiques agricoles axées sur la fertilisation raisonnée des cultures.

Plus de 100.000 hectares devaient être cartographiés durant la phase pilote du projet avec plus de 1.000 échantillons composites de sol prélevés et analysés, ajoute le document.

La Foire commerciale internationale d'Addis-Abeba a connu la participation de plus de 230 entreprises venues d'Asie, d'Europe, du Proche-Orient et d'Afrique.