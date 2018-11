Maroc: Le départ d'une épopée

A Madrid, d'autres préparatifs se déroulaient. Le gouvernement espagnol a certes été « consterné » par le discours de Feu Hassan II, mais il ne se détourna pas, du moins dans un premier temps, de son projet initial. Le Conseil des ministres s'est donc réuni, sous la présidence du général Franco, le 17 octobre, pour examiner le nouveau défi lancé par le Maroc, et il a décidé de demander la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette requête fut déposée, le lendemain à New York, par l'ambassadeur de l'Espagne à l'O.N.U., Jaime de Piniés. « Les historiens attesteront que les démarches du Maroc à chaque étape, étaient frappées du sceau de la légalité et du droit international », dira plus tard le défunt Roi. « C'est dans cet esprit animé de ce souci que nous n'avions donné l'ordre d'organiser la Marche Verte le 16 octobre 1975, qu'après que la Cour internationale de justice se soit prononcée sur le dossier du Sahara, reconnaissant l'existence depuis toujours, de liens historiques d'allégeance entre le Maroc, son Sahara et ses habitants».

Non seulement cette décision précipitait les événements, avant que l'Assemblée générale des Nations unies n'ait eu le temps d'examiner les recommandations de la C.I.J. ou de la mission onusienne diligentée au Sahara, au Maroc, en Espagne, en Algérie et en Mauritanie par « le Comité spécial des 24», mais elle a aussi réussi à mettre la pression sur la puissance occupante de nos provinces sahariennes.

L'organisation qui supposait le transport des 350.000 marcheurs, leur ravitaillement en nourriture, en eau et en fuel, et la fourniture de tentes sous lesquelles ils pouvaient s'abriter, semblait une gageure. Ce fut un coup de maître.

