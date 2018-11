Maroc: Une manche à l'avantage du CAYB et du MAT

La RSB à la rude épreuve de l'AS FAR

La septième journée du championnat national de football, Botola Pro 1 Maroc Telecom, dont cinq matches ont été disputés en fin de semaine, a profité particulièrement au Youssoufia de Berrechid.

Le nouveau promu est en droit de se targuer de sa bonne opération, après avoir surclassé, dimanche à domicile, l'Olympique de Khouribga sur le score de 2 à 0. Il s'agit de la seconde victoire de la saison pour l'équipe de Berrechid contre autant de nuls et une défaite (2 matches en moins), ce qui lui vaut de se hisser à la 6ème place avec un total de 8 points, soit une unité de plus que son adversaire du jour (7è) et une de moins que le Rapid Oued Zem (5ème) accroché en fin de match par le Mouloudia d'Oujda (1-1).

S'il y a un club qui confirme au fil des manches, c'est bel et bien le Chabab Rif d'Al Hoceima qui est parvenu à forcer une précieuse issue de parité, un partout, devant l'Olympique de Safi, leader provisoire du concours (12 pts).

Les Safiots qui ne comptent aucun match en retard ont dépassé le Kawkab défait (0-2) samedi dans ses bases par une équipe du Hassania d'Agadir qui aura certainement son mot à dire cette saison.

La deuxième victoire à l'extérieur est à mettre au compte du MAT tombeur du FUS qui, apparemment, se trouve dans de beaux draps. Les Tétouanais, qui avaient entamé l'exercice du mauvais pied, s'étaient contentés du strict minimum, scellant le sort de cette partie sur la marque de 1 à 0, défaite que le coach du Fath, Walid Regragui, aura du mal à digérer.

Il y a lieu de signaler que cette septième manche devra se poursuivre, ce soir à partir de 18 heures, par le choc qui mettra aux prises, au stade municipal à Berkane, la RSB et l'AS FAR. Une confrontation qui s'annonce sous de bons auspices entre une formation berkanie qui reste sur une qualification en finale de la Coupe du Trône et une équipe militaire décidée plus que jamais à conserver le bon élan susceptible de la rapprocher davantage des avant-postes.

Mercredi à 18 heures, le Grand stade de Tanger abritera le choc IRT-Raja, sachant que cette journée sera tronquée de la rencontre WAC-DHJ en raison de l'engagement des Rouges en Coupe arabe des clubs champions. Le Wydad affrontera, ce jeudi à 20 heures au stade Olympique de Souss, les Tunisiens de l'Etoile du Sahel pour le compte du match retour des huitièmes de finale (Aller : 0-0).