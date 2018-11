Sahara Occidental: Les séparatistes perdent la boussole

Rappelons que la direction du Polisario s'en est déjà prise à l'aide humanitaire échappant à son contrôle. La semaine dernière, elle a mis en garde contre l'acheminement des aides humanitaires via les sociétés de livraison express ou des petits camions transportant des aides alimentaires et sanitaires et qui ne passent pas par ses relais en Espagne. Sa représentante dans le pays ibérique, Khaira Boullahi, et le président du «Croissant-Rouge sahraoui», Bouhbini Yahia, ont donné leurs instructions aux différentes sections du Polisario pour rejeter toutes les aides qui ont recours aux entreprises de livraisons express.

«Les commerçants demandent qu'on leur permette de regagner les camps de Tindouf ou de continuer leurs chemins sans payer, puisqu'ils ne sont pas encore en territoire mauritanien. Certains affirment que leur incontournable passage en Mauritanie pour «se rendre à Mijek, un village à l'Est du Mur des sables, se termine généralement par un blocage au niveau de la douane mauritanienne. La grogne parmi les commerçants du Front Polisario face à des mesures mises en place par la Mauritanie ou l'Algérie ont déjà fait l'objet d'un sit-in organisé devant le siège de la MINURSO à Mijek par des commerçants et des orpailleurs pour dénoncer ce qu'ils ont qualifié de «restrictions imposées à leurs activités» comme Libé l'avait rapporté dans un précédent numéro. Les organisateurs du sit-in exigeaient une «totale liberté de circulation dans tout le Sahara».

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.