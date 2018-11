Tunisie: Le cinéma comme source de réhabilitation

Organisée par la direction générale des prisons et de rééducation, le comité d'organisation des JCC et l'Omct, la 4e édition des JCC dans les prisons se poursuit jusqu'à vendredi 9 novembre.

Le débat a été ainsi l'occasion pour les détenus d'être sensibilisés sur l'autisme, les différents modes d'apprentissage, la paternité ou encore la différence entre fiction et réalité. La discussion était aussi l'opportunité pour les prisonniers d'être confrontés à leurs propres conditions et d'exprimer ainsi leurs angoisses par rapport à l'éloignement de leurs familles et de leurs enfants.

En présence de l'équipe du film «Regarde-moi», à savoir le réalisateur Nejib Belkadhi et l'acteur Nidhal Saâdi, un débat animé par des membres de l'Organisation mondiale contre la torture (Omct) et Psychologues du monde Tunisie a été organisé.

En effet, ayant fui ses responsabilités de père quand son enfant a été diagnostiqué autiste, Lotfi (Nidhal Saâdi) retourne à Tunis après 7 ans d'absence, et commence sa quête de reconnaissance et d'acceptation par son enfant Youssef (Idryss Kharroubi).

