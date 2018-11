Tunisie: Pour la généralisation des banques en ligne

Dans le cadre du suivi des recommandations de l'Université d'été du secteur bancaire et financier, une session consacrée à l'approbation des résultats de cet événement a été organisée en présence du président de l'Association des banques et institutions financières tunisiennes, M. Ahmed Al-Karm, et du directeur général de la Bourse de Tunis, M. Bilal Sahnoun, M. Khalid Triki, M. Hassan Ben-Diyaf, Ali Abdallah, Mohamed El-Galadi et El-Tahir Mallahi, responsables de premier plan à la Banque centrale de Tunisie.

Etaient présents également les représentants des établissements bancaires, propriétaires d'institutions privées, s'intéressant aux domaines bancaire, financier et numérique, des professeurs d'université. Après une discussion approfondie sur les axes de la réglementation générale afin d'étudier son contenu, il a été décidé de tenir une conférence de presse. Le but est de charger une délégation pour faire le suivi des recommandations auprès des départements concernés par le règlement général et de formuler des suggestions pratiques pour contribuer à la croissance économique dans le pays.

Les présents ont proposé les recommandations suivantes :

-- Encourager «les fintechs» tunisiennes pour qu'elles soient actives dans la refonte des systèmes d'information des établissements financiers, afin qu'ils soient prêts pour la transformation numérique. (Ndlr : le fintech est une néo-banque, une banque digitale dont les produits et les offres ne sont accessibles que par une application mobile. C'est particulièrement ce qui les différencie des banques en ligne).

-- Le Parlement européen a adopté, en janvier 2018, la directive européenne sur les services de paiement révisée (DSP2). C'est dans ce cadre que nous proposons à la Banque centrale de Tunisie d'instaurer un cadre réglementaire qui va préparer les banques tunisiennes pour l'Open Banking.

-- La numérisation du secteur financier ouvre la voie à l'intelligence artificielle qui va fortement remodeler l'activité bancaire. C'est dans ce cadre que nous proposons à la Banque centrale de Tunisie l'organisation d'un sommet international sur l'intelligence artificielle.

-- Nous proposons la création d'une commission nationale qui va définir la stratégie digitale du secteur financier tunisien.

L'objectif final consiste, bien entendu, à fournir au client final les meilleures prestations bancaires en utilisant à large échelle les technologies numériques pour accéder à divers services bancaires de haute valeur ajoutée. La banque de demain se prépare déjà aujourd'hui avec la mobilisation des équipements de pointe ainsi que des ressources humaines compétentes.