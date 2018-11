Tunisie: 150e anniversaire du Mahatma Gandhi

La majorité Hindoue a considéré les appels de Gandhi comme une trahison et a décidé de s'en débarrasser. Le 30 janvier 1948, un Hindou fanatique tire trois balles mortelles qui tuèrent le Mahatma Gandhi à l'âge de 78 ans. «D'abord ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, puis ils vous combattent et enfin, vous gagnez», a déclaré Gandhi avant sa mort.

En 1947, la division de l'Inde est déclarée et des troubles religieux prévalent dans tout le pays, mais Gandhi préconise l'unité nationale et le respect des droits de la minorité musulmane.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.