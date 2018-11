Tunisie: Quatre fois nominé pour trophées francophones du cinéma

En termes de chiffres, cette sixième édition enregistre la sélection de 79 films et la participation de 29 pays de la francophonie représentés dans la collection Cinéma et francophonie 2018.

La manifestation commence par les projections d'une sélection des meilleurs films issus de tous les horizons de la francophonie. Ces projections, ossature de la manifestation, sont complétées par d'autres activités : projections itinérantes, rencontres, rendez-vous institutionnels... Elles se terminent par la Cérémonie de remise des Trophées, durant laquelle 9 œuvres et artistes francophones sont distingués à l'occasion d'une soirée de gala, diffusée sur la chaîne de télévision nationale et sur l'ensemble des réseaux de TV5 Monde.

Les Trophées francophones du cinéma visent à encourager la diversité et la liberté de création cinématographique au sein des pays de la francophonie, à attirer l'attention du public sur leurs cinémas, et à y stimuler le dynamisme de leurs filières cinéma et audiovisuel.

Fondés par des amoureux de la francophonie et du cinéma, les Trophées francophones du cinéma sont l'événement annuel qui célèbre la richesse et la diversité du cinéma des pays de la francophonie.

Soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), le film tunisien «Benzine» de Sarra Abidi vient d'être nominé quatre fois, parmi une liste de 24 films, pour la sixième édition des Trophées francophones du cinéma qui se tiendra du 20 novembre au 8 décembre à Saint-Louis du Sénégal sous la présidence de l'acteur, réalisateur, chanteur et écrivain français et sénégalais Richard Bohringer.

