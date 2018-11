Tunisie: Les Libyens continuent à affluer

Certes, nous sommes, là, loin du fulgurant pic atteint au lendemain de la révolution ayant conduit à la chute du régime de Kadhafi.

Mais, c'est justement à cause du regain de l'insécurité dans ce pays que le flux libyen vient de reprendre de plus belle. Il est vrai que la situation explosive qui prévaut actuellement au cœur même de la capitale Tripoli et la volonté des différentes milices rivales, redoutablement armées, de s'emparer de cette métropole stratégique, ont eu pour effet de forcer les habitants à la fuir, en prenant inévitablement la direction de la Tunisie.

Et c'est dans nos murs qu'ils tentent de prendre leur mal en patience, en attendant que se rétablisse la paix chez eux. Outre cette frange de visiteurs condamnés, à contre-cœur, à prendre la route pour sauver leur peau, il faut compter, dans ce mouvement de flux, avec les centaines d'autres citoyens de Libye venus en Tunisie pour les soins médicaux (opérations chirurgicales, visites de contrôle sanitaire, cures... )

Le malheur des uns...

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est automatiquement le pays d'accueil qui en profite et en tire les dividendes. De quoi faire la joie des hôtels, cafés, restaurants, bars, boîtes de nuit et propriétaires de maisons et d'appartements à louer... par journée, et parfois, par heure ! Dans tous ces lieux publics, le Libyen est considéré, à juste titre, comme un client de luxe dont les largesses sont, dans certains cas, dignes de celles d'un nabab et tout le monde y trouve son compte. Cette générosité qui frise souvent la folie dépensière, s'explique, aux aveux mêmes de nos frères libyens, par la frustration pesante dont ils souffrent chez eux, dans un pays, il est vrai en guerre, où les pôles d'attraction et de divertissement se sont considérablement raréfiés depuis la révolution. En venant en Tunisie, en tant que refuge le plus proche, c'est à un défoulement total qu'ils se livrent durant leur séjour, avant de regagner leur bercail.

«Les clients libyens, on en raffole, on en redemande», lance, souriant, un serveur dans un restaurant huppé de la capitale. «Outre leurs tables abondamment garnies et arrosées, explique-t-il, ils sont champions du pourboire généreux».

L'énigme des cliniques

Sur un autre plan, il s'est avéré qu'environ la moitié des Libyens affluant sur la Tunisie viennent pour des raisons de santé. Si les uns choisissent les établissements de cure et de rééducation, la majorité d'entre eux optent pour les cliniques. Et là, c'est face à une vraie énigme que nous sommes. Enigme alimentée par deux positions diamétralement opposées. D'un côté, les patients libyens qui se plaignent de «la hausse vertigineuse des tarifs, d'une part, et du gonflement prémédité de leurs factures d'hospitalisation, d'autre part». De l'autre, des propriétaires de cliniques prompts à renvoyer l'ascenseur, en affirmant «traiter les clients, toutes nationalités confondues, sur un pied d'égalité, en toute transparence et en parfaite symbiose avec les lois en vigueur». Et dire, autre facette de l'énigme, que plusieurs cliniques tunisiennes attendent encore de toucher les arriérés des factures de centaines de patients libyens qui y ont été pris en charge au lendemain de la révolution. Or, les autorités libyennes, qui avaient, en ce temps-là, cautionné cette massive opération d'hospitalisation, tardent toujours à éponger le reste des dettes qu'elles accusent envers nos cliniques et qui s'élèvent à plus de dix millions de dinars!