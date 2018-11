Tunisie: Les participants tunisiens honorés

-- M. Bill Kent, CEM, directeur exécutif d'AEE ;

-- Mme Lynn Good, président & CEO, Duke Energy;

-- M. Felipe Calderon, président du Mexique (2006-2012), président de la Commission de l'économie et le climat, homme d'Etat de l'année selon le forum économique ;

-- Mme Sheryl Connelly, directeur de «Tendances de consommation mondiales et avenir» à Ford Motor ;

-- Capitaine Scott Kelly, astronaute américain qui a marqué l'histoire avec une année vécue dans l'espace, Capitaine de la marine américaine «History-making U.S. Astronaut & U.S. Navy Captain».

Pendant son événement annuel, le Congrès mondial des ingénieurs en énergie et l'Association des ingénieurs en énergie mettent en valeur le travail important fait dans le secteur de l'énergie par les individus, les organisations, les agences et les entreprises et honore les personnes qui ont marqué leur communauté. L'équipe tunisienne participante a été récompensée, le mercredi 17 octobre 2018, au Charlotte Convention Center à North Carolina, USA, pour les catégories suivantes :

-- Le meilleur bulletin d'information «Newsletter» édité en mars et septembre. Il s'agit d'un précieux outil d'information sur les dernières nouveautés dans le secteur énergétique. La cérémonie d'ouverture de la Conférence internationale sur l'accélération de la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable, tenue en décembre dernier et portant sur l'avenir de l'énergie tunisienne et la première session de la conférence des ingénieurs en énergie en Afrique du Nord ont été mises en exergue dans cette publication.

-- La conférence lors de la cérémonie d'ouverture de l'équipe tunisienne des ingénieurs en énergie, qui s'est tenue le 20 janvier 2018, en présence d'experts internationaux. On a enregistré une large appréciation des efforts déployés par notre pays dans le domaine de l'énergie.

-- La Sitex, représentée par M. Mounir Zaâg, a honoré la Tunisie et a décroché le prix du meilleur membre corporatif régional du Moyen-Orient. L'objectif était d'inciter les industriels à participer et à être compétitifs à l'échelle mondiale afin de décrocher de nouveaux marchés.

-- M. Nasreddine Guerfala a été sacré meilleur jeune professionnel de l'énergie à Toronto.

Concurrencer plus de 100 pays dans le monde et être choisi comme l'un des meilleurs participants internationaux dans un tel événement constituent une fierté et incitent les participants à travailler davantage et viser des paliers plus hauts. Le Congrès mondial des ingénieurs en énergie est la plus grande conférence dans ce secteur et de la technologie, qui se tient chaque année aux Etats-Unis, dédiée aux entreprises, industriels, instituts et utilisateurs d'énergie. Il rassemble les meilleurs experts du monde et offre un programme de Networking, de partage et d'identification des solutions développées dans le domaine.

Changement de comportement

C'est dans ce cadre que le président de la section tunisienne de l'Association des ingénieurs en énergie (AEE), M. Ayoub Baba, en tant qu'expert en énergie certifié CEM, a contribué à cette conférence mondiale comme premier orateur «speaker» représentant la Tunisie parmi plus de 100 pays pour mettre en relief l'importance du changement de comportement des utilisateurs de l'énergie et l'économie d'énergie dans le secteur des transports.

La section tunisienne, créée en juin 2017, est la première du genre en Afrique du Nord. Cette section relève de l'Association mère AEE, basée à Atlanta, Etats-Unis, (Atlanta, GA) (www. Aeecenter.org), avec 98 sections internationales dans le monde regroupant plus de 20.000 membres. C'est un organisme professionnel à but non lucratif qui rassemble des professionnels de l'énergie, des ingénieurs et des architectes ainsi que des étudiants des écoles d'ingénieurs.

Le rôle de cette section, à l'avenir, est de promouvoir les intérêts des professionnels, scientifiques et éducatifs, des personnes engagées dans l'industrie de l'énergie et de fournir le soutien nécessaire pour structurer et développer les efforts qui convergent vers la promotion de ce secteur. Il s'agit aussi de coopérer avec d'autres industries, associations et organisations et en particulier avec les sections internationales de l'association mère afin de promouvoir les compétences et le savoir-faire de ses membres ainsi que les acteurs de l'industrie énergétique en organisant stages, forums, séminaires et ateliers.

Et pour son événement annuel, la section d'AEE Tunisie prévoit l'organisation d'une grande conférence en janvier 2019 qui sera une occasion pour débattre de sujets importants dans le secteur de l'énergie. Les participants pourront se rencontrer et participer à des discussions avec des experts reconnus mondialement. La Conférence sera ouverte aux orateurs des différentes sections internationales. Ce sera une opportunité pour les professionnels, les étudiants et tous les acteurs intéressés par le secteur de l'énergie pour échanger les idées et les points de vue. Un espace emploi et énergie B2B sera programmé pour les demandeurs d'emploi. Les participants seront en mesure de demander des rencontres avec d'autres participants et de partager leurs profils.

Le travail fait dans le secteur de l'énergie en Tunisie, que ce soit par les particuliers, les organisations, le gouvernement, les agences, ou les sociétés bénéficiera d'une part importante du programme qui a prévu 9 prix différents.

Auteur : C.G.

Ajouté le : 08-11-2018