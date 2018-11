Tunisie: A trop étreindre on finit par étouffer

Il n'y a qu'à voir les rumeurs qui alimentent la scène et qui tout en déstabilisant les joueurs, le personnel d'encadrement et surtout les fans qui se morfondent, pour se rendre compte de la gravité de la situation.

Ces rumeurs, ou ces informations distillées aujourd'hui sous forme d'exclusivités, sont aussitôt contredites le lendemain, avec parfois les commentaires les plus fantaisistes. Dans un milieu où tout est devenu sujet de conversation, où les luttes d'influence battent leur plein à coups d'anathèmes et de reproches à la limite du pardonnable, tout est bon pour noircir le tableau et accabler davantage ceux qui sont en place.

C'est qu'un club aussi populaire est un véritable aimant pour ceux qui souhaiteraient «se faire un nom», ou tout simplement une carte de visite.

On peut figurer dans le gotha des hommes d'affaires ou politiques, on peut avoir le plus convaincant des palmarès et posséder les diplômes les plus prestigieux, le fait de faire figurer sur sa carte de visite le nom de ce club qui a marqué, et qui continue de le faire, l'histoire du sport national, est le plus recherché.

Triste période

Cette considération n'est pas sans risque pour un club qui vit une triste période de son histoire, en se laissant piéger par les artifices qu'ont fait miroiter ceux qui se sont présentés comme ses « sauveurs » ou ses « messies » en puissance. Ils étaient venus pour le faire décoller et lui permettre d'atteindre de nouveaux paliers. Nous savons où tout cela a conduit.

Les noms ? Nous pourrions en citer, surtout que les circonstances ont voulu que nous connaissions parfaitement ceux qui évoluent dans son giron immédiat ou qui, de loin, tirent les ficelles.

Ce ne serait pas dans l'intérêt d'un club cher à ce «peuple» qui, aujourd'hui, se débat dans des problèmes sans fin.

Nous avons toujours su que les poignées de mains et les rictus n'étaient que de circonstance. Plus d'un cachait son poignard derrière le dos, prêt à s'en servir, directement ou en le prêtant à ceux qui sont toujours disposés à se mettre au service de l'un aujourd'hui, pour retourner sa veste le lendemain, et se mettre au service de l'autre. Sans vergogne, sans aucun sens de l'honneur et de la bienséance, ne prêtant aucune attention au devenir du club que ces gens prétendent vouloir servir, ils encouragent et même fomentent les problèmes pour déstabiliser ceux qui sont en place.

Ils ne se résignent pas à partir

En fait, personne ne leur plaît et ils se considèrent les seuls tenants de la vérité.

Mon estimé confrère Skander Haddad a rappelé, il y a quelques jours, la période vécue par le Club Africain juste après l'Indépendance. Son équipe vieillie se débattait en fin de classement. Il y eut des dirigeants, de vrais, qui eurent le courage de décider de rajeunir complètement l'équipe et de lancer les jeunes pour remonter la pente et reprendre du poil de la bête. Ce fut l'arrivée en scène des Touati, Abdelli, Meddeb,Bokri, Rabah, Felleh, Zlassi, Medelgi, Dahmani, Dhib et consorts qui donnèrent à l'équipe moribonde un nouveau souffle, au point de devenir quelques années plus tard une équipe à titres.

Mais dans les conditions qui sont celles du club actuellement, le problème se situe au niveau de l'équipe dirigeante, de l'équipe elle-même, donc des joueurs, et... du milieu ambiant qui aspire le tout dans un formidable tourbillon pour lui faire toucher le fond. Quel qu'en soit le prix.

Le prestige du club, son passé, son avenir ? Tout cela est secondaire !

Des comptes doivent être réglés et même si le club doit en payer le prix fort, cela est accessoire par rapport à cette incompréhensible vengeance qui anime les uns et les autres. Et ils vous diront avec un sourire désarmant «qu'ils ne veulent que du bien pour "leur" équipe». Allez comprendre.

Tout le monde savait en ce début de saison que la gestion d'une équipe qui croule sous les dettes sera difficile. Les prévisions les plus dramatiques fusaient de partout. Le comité en place eut le courage, la témérité ou la folie de se jeter à l'eau et d'endosser cette lourde responsabilité, en dépit d'une absence totale d'éléments pouvant permettre de quantifier ou d'estimer les embûches qui ne manqueront pas de se retrouver en travers de la route. De toutes les façons, il fallait bien un « pauvre petit canard pour faire le travail ». C'était une folle mission où on risquait bien de laisser des plumes.

De sombres prévisions

Et les événements donnent raison à ces sombres prévisions : une dette honorée en cache une autre, et le train clubiste poursuit sa route sur un chemin gluant d'indécisions et de doutes.

Ceux qui serviront des paroles mielleuses et qui annoncent être prêts à aider sont ceux-là même qui agissent dans l'ombre pour faire tomber l'édifice clubiste. Pour quel intérêt ? Pour quelle raison ? Personne ne le sait, mais les plus folles explications finissent par alourdir davantage l'atmosphère.

Nous savons pertinemment que nombre de ceux qui prétendent pouvoir prendre en main le club (ils se délectent rien qu'à la prononciation de leurs noms !) sont aujourd'hui incapables de le faire. Les temps ont changé. De nouveaux paramètres sont actuellement en usage dans un milieu sportif qui souffre de l'absence de réglementation stricte et rigoureuse, de poigne pour imposer une ligne de conduite pérenne, de vision claire pour un sport livré à lui-même depuis des années.

En fait, comment être surpris que des clubs tombent dans cette déchéance, alors que bien des fédérations sont à couteaux tirés avec leur tutelle et que les accusations et les coups fourrés fusent de partout. C'est dans cette ambiance où l'absence prend raison, de sagesse et de vision globale que les pelotes s'enchevêtrent et faussent toutes les données.

Les clubs d'une façon générale ne sont plus ce qu'ils sont. Bon nombre de ceux qui les gèrent, de par leur comportement, leurs déclarations à l'emporte-pièce, leur manque de maturité, leurs déclarations enflammées appelant à l'émeute, laissent planer des doutes sur leurs véritables intentions. Ces personnes ont des visions dépassant le cadre sportif. En effet, ce n'est plus un secret que certains clubs servent des intérêts bien particuliers et fournissent l'alibi, le paravent derrière lequel se meuvent des ombres chinoises porteuses de malheurs et de problèmes sans fin pour le sport. Et qui dit pour notre sport, dit pour notre jeunesse.

Des actes et non des paroles

Car comment qualifier ce travail de sape auquel se livrent certains anciens dirigeants rien que pour démontrer qu'un club ne peut fonctionner que sous leur coupe ?

Il n'y a qu'à voir les « débats » et les « arguments » qui apparaissent sur la toile pour s'en convaincre : le Club Africain est devenu un enjeu. Il est la proie de ceux qui veulent s'en servir. Il ploie sous le joug non pas seulement des dettes, mais aussi sous les coups de boutoir de ceux qui prétendent en être des supporters fidèles et dévoués.

Dans ces conditions, et au vu de la situation alarmante que vit le sport d'une façon générale, comment contrôler ces mustangs qui galopent à bride abattue vers le précipice ?

Le Club Africain aurait besoin de l'un de ses sages. Ce sage (il y a ceux qui n'arrêtent pas de faire des suggestions et de servir à tour de bras des conseils) pourrait faire appel en urgence à tous ceux qui prétendent aimer le club pour mettre en commun leurs moyens, à l'effet d'apurer la situation financière catastrophique héritée et qui actuellement fausse toutes les données pour instaurer une véritable gestion. Cela s'appelle passer aux actes et cesser de parler pour la galerie !

Il suffit qu'ils oublient leurs petites personnes et prennent exemple sur le seul actuel soutien (M. Hamadi Bousbiaa) pour contribuer à résoudre une partie des problèmes financiers qui se posent et qui empoisonnent la vie d'un club qui n'en peut plus.

Ils le feront pour le club (gageons qu'ils ne le feront pas !) s'ils prétendent vouloir le sauver et non pas pour ceux qui sont élus et en place. Ils prouveront ainsi leur attachement et leur fidélité, étant donné que leur club est menacé et au bord de la ruine.

Quant à l'équipe, elle a vécu près d'un siècle, en passant par des hauts et des bas, en donnant l'exemple. Elle sera en mesure d'en vivre des dizaines encore avec des jeunes qui l'aideront à remonter la pente et à redevenir ce qu'elle a toujours été. Les titres, alors que le club est menacé dans sa propre existence cela ne signifie absolument plus rien.

Cela revient à dire que le Club Africain devrait se mettre à la recherche d'un sage qui agit et cesse de parler et de vrais supporters prêts à le protéger. Les dernières sanctions de la Ligue prouvent que nous sommes loin du compte.