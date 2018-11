Tunisie: L'exemple de négociations réalistes

Cet accord met clairement en exergue l'engagement réaliste des travailleurs du textile-habillement et de leurs délégués syndicaux en faveur d'une stabilité sociale de nature à préserver ce secteur et le promouvoir.

Cela a pris le temps de discussions-marathons avec la Fédération générale du textile, de l'habillement et du cuir et chaussure pour déboucher, en définitive, sur un accord qui va permettre de maintenir une situation stable en matière salariale jusqu'au 31 décembre 2020, suite à une augmentation de 7% applicable à partir du 1er janvier 2019, assortie d'un engagement écrit qu'aucune autre augmentation ne sera applicable avant le 01/01/2021. Soit un répit social très important pour les entreprises de ce secteur en fort délicate mutation qui vit des difficultés majeures de toutes sortes.

Depuis, les «textiliens» ont fondé une fédération patronale autonome avec des statuts et un fonctionnement propres à eux: la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement (Ftth). Et c'est elle qui a mené, cette fois-ci, les négociations sectorielles avec l'Ugtt.

