Mali: La mission du FMI donne son accord sur la conclusion de la 10è revue du programme économique et financier du Mali

Les présidents de France et du Mali doivent inaugurer ce mardi 6 novembre à Reims, dans l'est de la… Plus »

Cela nécessitera une mise en œuvre inébranlable des réformes sur l'amélioration de l'administration fiscale, l'amélioration de l'efficacité de la taxation du secteur minier et des recettes sur les produits pétroliers, ainsi que l'amélioration de la gestion des dépenses publiques, en particulier l'augmentation de l'efficacité des investissements public et le renforcement de la gestion de la dette », recommande la cheffe de mission.

La conclusion relève que « Le budget préliminaire de 2019 est en ligne avec le respect du critère de convergence de l'UEMOA limitant le du déficit budgétaire à 3% du PIB. Atteindre cet objectif va nécessiter plus d'efforts de recouvrement des recettes dans un contexte de prix pétroliers toujours élevés et une situation sécuritaire difficile ».

« En plus de la mise en œuvre de mesures correctives d'administration fiscale pour redresser le niveau des recettes , les autorités ont également prévu de resserrer significativement les dépenses d'investissement moins prioritaires financées sur ressources intérieures et les dépenses courantes, hors salaire, afin de respecter l'objectif de déficit budgétaire de 2018 », fait savoir Mme Boriana Yontcheva.

La cheffe de mission est revenue sur les principales remarques de cette conclusion. « La mission du FMI et les autorités Maliennes sont parvenues à un accord préliminaire sur la conclusion de la dixième revue du programme économique et financier du Mali, soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, sous réserve de l'approbation par la direction, et le Conseil d'administration du FMI. L'examen du dossier par le Conseil d'administration du FMI est prévu pour décembre 2018 », a-t-elle déclaré.

C'était à la faveur d'une conférence de presse co-animée par la cheffe de mission et le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, le samedi 3 novembre à l'Hôtel des Finances.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.