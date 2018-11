Mauritanie: Le pays exclu de l'AGOA - Incompréhension face à la décision américaine

Douane mauritanienne et autorités algériennes fustigées par les commerçants du Polisario Plus »

Son retrait de l'AGOA n'a donc qu'une portée symbolique. Washington se sert de cet accord commercial comme d'un moyen de pression : le pays exclu devant ainsi payer entre 32% et 36% de droits de douane pour ses exportations, pour des marchandises auparavant non taxées à l'entrée du territoire américain.

Le gouvernement mauritanien se dit surpris par la décision du président américain, annoncé ce week-end, d'exclure la Mauritanie dès le premier janvier 2019, de l'AGOA (African Growth and Opportunity Act, Loi sur le développement et les opportunités africaines), un système permettant un accès des produits africains au marché américain.

