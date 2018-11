Mali: « Le FMI soutiendra dans sa totalité le programme économique du Mali »

Les présidents de France et du Mali doivent inaugurer ce mardi 6 novembre à Reims, dans l'est de la… Plus »

Nous allons aussi aider le gouvernement du Mali afin de pouvoir renforcer davantage le capital humain et physique du pays pour une croissance beaucoup plus inclusive pour tous », a indiqué M. Sélassié.

A cette occasion, M Sélassié a salué la bonne coopération entre son institution et notre pays, et les échanges fructueux qu'il venait d'avoir avec le chef de l'Etat.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.