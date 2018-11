Afrique: 20ème Conférence des Plénipotentiaires de l'UIT à Dubaï - « Le Mali considère les TICs comme un secteur stratégique de développement »

Les présidents de France et du Mali doivent inaugurer ce mardi 6 novembre à Reims, dans l'est de la… Plus »

Il a profité de la tribune de l'UIT pour réaffirmer l'attachement du Mali aux principes fondamentaux de l'Union et surtout à la coopération internationale qui est la seule réponse aux défis liés au développement des technologies de l'information et de la communication dans nos différents pays.

Le ministre de l'Economie numérique et de la Communication a aussi évoqué le document de stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique "Plan Mali numérique 2020" sans oublier la création de l'Agefau (Agence de gestion du fonds d'accès universel) pour stimuler l'accès des couches défavorisées aux services des télécommunications. Il a aussi parlé des réalisations dans le domaine de l'extension de la fibre optique et de l'inclusion numérique.

Au nombre des chantiers réalisés, le ministre Touré a cité, entre autres : la mise en place de l'Autorité de protection de données à caractère personnel, le renforcement de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'adoption de lois sur les échanges et transactions électroniques, la cryptologie, la société de l'information et la cybercriminalité au Mali.

Selon le chargé de communication du département, le ministre Arouna Modibo Touré a déclaré : « le Mali considère les Tics comme un secteur stratégique de développement et notre pays est déterminé à faire de ce secteur un important levier de son développement économique, social et culturel ».

