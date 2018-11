Ile Maurice: Trianon Shopping Park devient La City Trianon

Maurice gagne cinq places en comparaison du dernier classement et rejoint le Top 20 des pays ayant un cadre favorable… Plus »

Danil Ismaël, directeur de Highway Properties Ltd, explique, lui, que le lieu sera amené à se transformer au fur et à mesure. «Ce centre sera très aéré, il y aura beaucoup de verdure. L'année prochaine il y aura même un nouveau 'food court'», a-t-il poursuivi.

Egalement présent à la conférence de presse, Koraysha Dhunputh, Centre Manager de Trianon Shopping Park a, pour sa part, indiqué que les enseignes vont changer à compter de demain. «Cela implique tous nos attaches avec nos boutiques et aussi nos 110 partenaires. Une campagne est même prévue après la fête Diwali. Des cadeaux seront remis à nos fidèles clients et les habitués du centre commercial.»

«Il fallait travailler dans la continuité. On avait prévu de le faire à la veille de la fête Diwali. C'est de la nouveauté dans la continuité.» Déclaration de Michel Mounavarally, Chief Executive Officer de Highway Properties Ltd, société dont avait fait l'acquisition le Trianon Shopping Park en 2012, ce mardi 6 novembre. Il intervenait dans le cadre du dévoilement de la nouvelle identité du Trianon Shopping Park qui devient désormais La City Trianon.

